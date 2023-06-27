Магнитные бури в июле 2023: в какие дни стоит быть осторожнее

В июле 2023 года ожидается пять магнитных бурь разной интенсивности.

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Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они могут продолжаться как несколько часов, так и нескольких дней. Влияние магнитных бурь могут ощутить метеозависимые люди — это явление может повлиять на их физическое здоровье и эмоциональное настроение.

Когда магнитные бури ожидать в июле 2023 года?

В июле ожидается пять магнитных бурь, три — сильных по интенсивности, и две — средней мощности:

9 июля — сильная магнитная буря;

14-15 июля — магнитная буря средней интенсивности;

18 июля — сильная магнитная буря;

26 июля — сильная магнитная буря;

30-31 июля — магнитная буря средней интенсивности.

Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast