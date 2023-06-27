Магнітні бурі в липні 2023 року: у які дні варто бути обережнішими

У липні 2023 року очікується п'ять магнітних бур різної інтенсивності.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає коливатися, що впливає на все поле Землі та, відповідно, на людей. Вони можуть тривати як кілька годин, так і кілька днів. Вплив магнітних бур можуть відчути метеозалежні люди — це явище може вплинути на їхнє фізичне здоров'я та емоційний стан.

Коли магнітні бурі очікувати в липні 2023 року?

У липні очікується п'ять магнітних бур, три — сильних за інтенсивністю, і дві — середньої потужності:

9 липня — сильна магнітна буря;

14-15 липня — магнітна буря середньої інтенсивності;

18 липня — сильна магнітна буря;

26 липня — сильна магнітна буря;

30-31 липня — магнітна буря середньої інтенсивності.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast