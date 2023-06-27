Кендалл Дженнер продемонстрировала длинные ноги в облегающем мини-платье

Звезда подиумов выбрала для выхода простой, но впечатляющий наряд.

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27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер продемонстрировала свои длинные ноги в стильном наряде. Знаменитость была замечена по пути на обед в ресторан Loulou в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Основательница 818 Tequila надела для выхода облегающее мини-платье цвета хаки. Она дополнила образ парой черных босоножек на шпильках, стильной черной сумочкой и солнцезащитными очками.

Звезда "Кардашьян" свела аксессуары к минимуму, выбрав простой серебряный браслет и золотые серьги-кольца с лентой. Кендалл оставила темные волосы распущенными и сделала легкий макияж.

Красавица в настоящее время встречается с 29-летним репером Bad Bunny, чье настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио. Ни Кендалл, ни пуэрториканский музыкант публично не говорили о своих отношениях, но источники сообщили в мае, что пара "становится все более серьезной".

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Напомним, Кендалл Дженнер привлекла к себе внимание публики, появившись на ретроспективе покойного модельера Карла Лагерфельда без бюстгальтера.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер позировала на яхте в мини-платье с прозрачным верхом.