Кендалл Дженнер продемонструвала довгі ноги в обтислій мінісукні

Зірка подіумів обрала для виходу просте, але разюче вбрання.

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27-річна модель і зірка реаліті Кендалл Дженнер продемонструвала свої довгі ноги в стильному вбранні. Знаменитість помітили дорогою на обід у ресторан Loulou в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Засновниця 818 Tequila одягла для виходу обтислу мінісукню кольору хакі. Вона доповнила образ парою чорних босоніжок на шпильках, стильною чорною сумочкою та сонцезахисними окулярами.

Зірка "Кардаш'ян" звела аксесуари до мінімуму, вибравши простий срібний браслет і золоті сережки-кільця зі стрічкою. Кендалл залишила темне волосся розпущеним і зробила легкий макіяж.

Красуня наразі зустрічається з 29-річним репером Bad Bunny, чиє справжнє ім'я Беніто Антоніо Мартінес Окасіо. Ані Кендалл, ані пуерториканський музикант публічно не говорили про свої стосунки, але джерела повідомили в травні, що пара "стає дедалі серйознішою".

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Нагадаємо, Кендалл Дженнер привернула до себе увагу публіки, з'явившись на ретроспективі покійного модельєра Карла Лагерфельда без бюстгальтера.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер позувала на яхті в мінісукні з прозорим верхом.