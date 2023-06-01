Кендалл Дженнер позувала на яхті в мінісукні з прозорим верхом (фото)

У Кендалл Дженнер немає дефіциту в ефектних сукнях, але цей образ, безсумнівно, заслуговує на увагу.

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27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер, яка нещодавно насолоджувалася сонцем та морем на Каннському кінофестивалі у Франції, завершила свою відпустку нічним круїзом на яхті. На нових фотографіях, опублікованих у Instagram Stories, зірка Кардаш'ян зображена в одному зі своїх найсміливіших нарядів на сьогоднішній день: маленькій чорній сукні від Девіда Кома.

Виріз робить цю сукню особливою. Спочатку здається, що у Дженнер просто квіти приклеєні до грудей, але насправді вони витончено прикріплені до прозорої вставки на грудях, яка є верхньою частиною мінісукні. Крім того, засновниця 818 Tequila доповнила зухвалий образ червоним шарфом, пов'язаним навколо шиї, та гостроносими туфлями на підборах від італійського бренду Bottega Veneta.

Кендалл позувала на розкішній яхті, а на тлі сяяли вогні нічного міста. Вона притулилася до поруччя, щоб зробити кілька кадрів.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер продемонструвала свою струнку і підтягнуту фігуру в крихітному чорному бікіні.

Також Фокус писав, Кендалл Дженнер і пуерториканський репер Bad Bunny, чиє справжнє ім'я Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, відвідали щорічний фестиваль музики Coachella в Каліфорнії. Пару сфотографували, коли вони спостерігали разом за виступами.