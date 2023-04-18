Кендалл Дженнер і Bad Bunny зблизилися на Coachella 2023 (фото)

Схоже, новий роман Кендалл Дженнер не закінчиться найближчим часом.

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Модель і зірка реаліті Кендалл Дженнер і пуерториканський репер Bad Bunny, чиє справжнє ім'я Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, відвідали разом щорічний фестиваль музики Coachella в Каліфорнії. Пару сфотографували, коли вони спостерігали за виступами. Про це пише PageSix.

29-річний музикант був у картатій масці, яка закривала нижню половину його обличчя. 27-річна Дженнер одягла білу майку з чорними джинсами та відповідними черевиками.

Деякі уважні фанати також зауважили, що Дженнер, схоже, знялася в Instagram Story хлопця. У відео він співає пісні, керуючи гольф-каром. Поряд із його обличчям з'являється каштанове волосся, що розвивається на вітрі, а пізніше можна почути, як Дженнер говорить на задньому плані.

Раніше інсайдер повідомив People, що вони "проводять час разом".

"Кендалл нещодавно почала тусуватися з ним. Їх познайомили друзі. Він переїхав до Лос-Анджелеса кілька тижнів тому та купив будинок, — сказало джерело. — Він їй подобається, і їй весело. Він відрізняється від чоловіків, із якими вона зустрічалася в минулому. Він дуже привабливий”.

Нагадаємо, зіркову пару вперше бачили на вечері в середині лютого, а потім вони підігріли чутки про стосунки, залишивши вечірку з нагоди вручення "Оскара" разом.

Також Фокус писав, Кендалл Дженнер і Bad Bunny помітили в кінноспортивному комплексі Hidden Hills.