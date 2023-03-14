Чутки про стосунки Кендалл Дженнер і її бойфренда розжарюються: пара залишила вечірку разом

Кендалл Дженнер і її новий бойфренд підігрівають чутки про стосунки, коли вони залишили вечірку з нагоди вручення "Оскара" разом.

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Модель і зірка реаліті Кендалл Дженнер і пуерториканський репер Bad Bunny були помічені разом, коли залишали вечірку після вручення "Оскара-2023", що ще більше підігріло чутки про те, що в них романтичні стосунки. Про це пише PageSix.

Невідомо, чи прибули 27-річна Дженнер і 29-річний Bad Bunny разом, але наприкінці вечора їх сфотографували, коли вони їхали з вечірки в одній машині.

Тоді як модель намагалася закрити обличчя рукою, щоб не потрапити в об'єктиви камер, музикант здавався розкутішим у присутності папараці.

Раніше ввечері Дженнер разом зі своєю подругою Гейлі Бібер і сестрою Кайлі Дженнер відвідала щорічну вечірку Vanity Fair після церемонії вручення премії "Оскар-2023".

Вона з'явилася в тій самій сукні від Жан-Поля Готьє, що й Маріон Котіяр на церемонії вручення нагород 2008 року, де французька зірка отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Життя в рожевому кольорі".

Кендалл Дженнер на вечірці Vanity Fair

Кендалл і Bad Bunny, справжнє ім'я якого Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, з минулого місяця були в центрі чуток про роман. Пару вперше бачили на вечері в середині лютого, хоча вони подбали про те, щоби піти через різні виходи. Однак найочевиднішим доказом нового роману Кендалл із Bad Bunny може бути те, що дует був помічений за обіймами та, можливо, навіть поцілунками після побачення минулого тижня.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер відвідала відкриття нового готелю Atlantis The Royal у Дубаї в сукні від Schiaparelli.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер звинуватили в невдалому фотошопі.