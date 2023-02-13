Кендалл Дженнер звинуватили у невдалому фотошопі (фото)

Знаменитість привертає увагу своїм останнім знімком у купальнику, проте з неправильних причин.

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27-річну модель та зірку реаліті Кендалл Дженнер звинуватили у фотошопі знімка після того, як проникливі користувачі Instagram назвали її розмір руки "диким". Про це пише PageSix.

Цими вихідними 27-річна засновниця 818 Tequila поділилася в мережі каруселлю фотографій, зокрема кількома знімками в бікіні.

На фотографії, що розглядається, рука Кендалл здавалася надмірно вузькою і витягнутою, коли вона присіла зробити знімок.

[ + – ] Кендалл Дженнер Фото: Instagram kendalljenner

Дженнер була одягнена в облягаюче бікіні темного кольору, яке підкреслювало її сідниці.

Один підписник вказав у коментарях: "На четвертому фото пішли неправильні правки", а інший запитав: "Крихітко, ти приголомшлива… але що, чорт забирай, відбувається з твоєю рукою на четвертому фото?"

Однак близькі зірки реаліті-шоу високо оцінили пост у коментарях, у якому також були світлини в зеленому бікіні та помаранчевій сукні.

"Ти ідеальна", — написала Кріс Дженнер.

Дженнер звинувачували у зміні своїх фотографій в минулому, що потрапило до заголовків газет у лютому 2021 року, коли вона поділилася дзеркальним селфі у червоній нижній білизні.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер відвідала відкриття нового готелю Atlantis The Royal у Дубаї в сукні від Schiaparelli.

Також Фокус писав, що Періс Гілтон запідозрили у редагуванні першого фото з дитиною.