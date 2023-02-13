Кендалл Дженнер обвинили в неудачном фотошопе (фото)

Знаменитость привлекает внимание своим последним снимком в купальнике, однако по совершенно неправильным причинам.

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27-летняю модель и звезду реалити Кендалл Дженнер обвинили в фотошопе снимка после того, как проницательные пользователи Instagram назвали ее размер руки "диким". Об этом пишет PageSix.

В эти выходные 27-летняя основательница 818 Tequila поделилась в Сети каруселью фотографий, в том числе несколькими снимками в бикини.

На рассматриваемой фотографии рука Кендалл казалась чрезмерно узкой и вытянутой, когда она присела сделать снимок.

[ + – ] Кендалл Дженнер Фото: Instagram kendalljenner

Дженнер была одета в облегающее бикини темного цвета, которое подчеркивало ее ягодицы.

Один подписчик указал в комментариях: "На четвертом фото пошли неправильные правки", а другой спросил: "Детка, ты потрясающая… но что, черт возьми, происходит с твоей рукой на четвертом фото?ʼ

Однако близкие звезды реалити-шоу высоко оценили пост в комментариях, в котором также были фотографии в зеленом бикини и оранжевом платье.

"Ты идеальна", — написала Крис Дженнер.

Дженнер обвиняли в изменении своих фотографий в прошлом, что попало в заголовки газет в феврале 2021 года, когда она поделилась зеркальным селфи в красном нижнем белье.

Напомним, Кендалл Дженнер посетила открытие нового отеля Atlantis The Royal в Дубае в платье от Schiaparelli.

Также Фокус писал, что Пэрис Хилтон заподозрили в редактировании первого фото с ребенком.