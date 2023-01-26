Пэрис Хилтон заподозрили в редактировании первого фото с ребенком

Светская львица стала мамой впервые.

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Прошел всего день, как наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton Пэрис Гилтон вместе со своим мужем Картером Реумом объявила о рождении первенца, а ее уже раскритиковали за редактирование фотографии. Об этом сообщает VT.

Опубликовав сообщения в своих аккаунтах Instagram и Twitter, 41-летняя светская львица рассказала своим 21,7 миллионов подписчиков, что она и ее 41-летний муж расширили свою маленькую семью, родив мальчика от суррогатной матери.

Рядом с фотографией пальцев новорожденного, вокруг ее собственных, Хилтон написала: "Тебя уже любят без слов" с эмоджи голубого сердца.

Хотя новость была хорошо воспринята большинством поклонников звезды, другие не могли не сосредоточиться на конкретном элементе снимка: ногтях ребенка.

Пользователи соцсетей обвинили Хилтон в том, что она отредактировала ногти новорожденного, а некоторые даже назвали это пугающим.

"Почему она отредактировала фотографию? детские ногти выглядят так, будто им не хватает витамина D", — отметила пользовательница соцсети.

Также подписчики заявили, что "ребенку" должно быть "девять лет", судя по изображению: "У какого ребенка эти ногти!! Этому ребенку 9 лет или он очень отредактирован".

"Это ногти ребенка… они вызывают у меня дискомфорт".

Несмотря на предполагаемый скандал, фотомодель также получила хорошие сообщения с поздравлениями, включая пожелания от других звезд, таких как Ким Кардашьян, Крис Тейген и Хайди Клум.

Ранее 63-летняя мама фотомодели — Кэти Хилтон — сообщила, что ее дочь Пэрис Хилтон изо всех сил пытается родить ребенка со своим мужем и отчаянно хочет стать мамой. Но пока попытки безуспешны. И ее сердце разбито из-за этого разбито.

Пэрис в своих интервью ранее говорила, что хочет двоих или троих детей. И готова прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость хочет родить сначала сына, а потом дочь или близнецов.

Осенью 2021 года Пэрис Хилтон в возрасте 40 лет впервые вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Картер Реум. Известно, что у мужчины есть дочь от предыдущего союза.