Періс Гілтон запідозрили в редагуванні першого фото з дитиною

Світська левиця стала мамою вперше.

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Пройшов лише день, як спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton Періс Гілтон разом зі своїм чоловіком Картером Реумом оголосила про народження первістка, а її вже розкритикували за редагування фотографії. Про це повідомляє VT.

Опублікувавши повідомлення у своїх акаунтах Instagram і Twitter, 41-річна світська левиця розповіла своїм 21,7 мільйона підписників, що вона та її 41-річний чоловік розширили свою маленьку родину, народивши хлопчика від сурогатної матері.

Поруч із фотографією пальців новонародженого, навколо її власних, Гілтон написала: "Тебе вже люблять без слів", — із емоджі блакитного серця.

Хоча новина була сприйнята більшістю шанувальників зірки, інші не могли не зосередитися на конкретному елементі знімку: нігтях дитини.

Користувачі соцмереж звинуватили Гілтон у тому, що вона відредагувала нігті новонародженого, а деякі навіть назвали це страшним.

"Чому вона відредагувала фотографію? Дитячі нігті мають такий вигляд, ніби їм не вистачає вітаміну D", — зазначила користувачка соцмережі.

Також підписники заявили, що "дитині" має бути "дев'ять років", судячи із зображення: "У якої дитини такі нігті!! Цій дитині 9 років, або вона дуже відредагована".

"Це нігті дитини… вони викликають у мене дискомфорт".

Незважаючи на ймовірний скандал, фотомодель також отримала гарні повідомлення з привітаннями, включаючи побажання від інших зірок, таких як Кім Кардаш'ян, Крісі Тейген і Гайді Клум.

Раніше 63-річна мама фотомоделі — Кеті Гілтон — повідомила, що її дочка Періс Гілтон щосили намагається народити дитину зі своїм чоловіком і відчайдушно хоче стати мамою. Але поки що спроби безуспішні, і її серце через це розбите.

Періс у своїх інтерв'ю раніше говорила, що хоче двох чи трьох дітей і готова вдатися до процедури ЕКЗ. Знаменитість хоче народити спочатку сина, а потім дочку чи близнюків.

Восени 2021 року Періс Гілтон у віці 40 років уперше вийшла заміж. Її обранцем став підприємець Картер Реум. Відомо, що чоловік має доньку від попереднього союзу.