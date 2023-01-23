В шоколадном платье с декором в виде золотых губ: Кендалл Дженнер на открытии отеля в Дубае

Для гостей мероприятия действовал дресс-код — вечерние образы, поэтому модель выбрала лук от знаменитого Модного дома.

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27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер посетила грандиозное событие — открытие нового отеля Atlantis The Royal в Дубае. Девушка была одна из многочисленных звездных гостей мероприятия, которые вышли на синюю ковровую дорожку, демонстрируя шикарные образы. Об этом пишет Harpers Baazar.

Для яркого появления известная модель выбрала шелковое платье-колонна от культового французского Модного дома Schiaparelli из новой коллекции 2023 года. Наряд был выполнен в шоколадном цвете и красиво подчеркивал фигуру Кендалл. Единственным декором на платье была крупная бретелька-цепочка украшенная в виде золотых губ. Также спереди у платья были разрез, а его спина была полностью открытой.

Кендалл завершила образ черными мюлями от The Row и изысканными серьгами Trompe L’oeil.

Свои темно-каштановые волосы стилист модели уложил в небрежные волны с пробором посередине, а ее макияж включал тени для век и блестящую телесную помаду.

[ + – ] Кендалл Дженнер Фото: Getty Images

Напомним, после длительного перерыва в концертной деятельности 41-летняя певица Бейонсе отыграла грандиозный 70-минутный мини-концерт в Дубае на открытии Atlantis The Royal — одного из самых дорогих и роскошных новых отелей. По слухам, за этот концерт певица получила 24 миллиона долларов.

Также Фокус писал, что на мероприятии появились британские аристократки, племянницы принцессы Дианы леди Элиза и леди Амелия Спенсер.