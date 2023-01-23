У шоколадній сукні з декором у вигляді золотих губ: Кендалл Дженнер на відкритті готелю в Дубаї

Для гостей заходу діяв дрес-код — вечірні образи, тому модель обрала лук від знаменитого Модного дому.

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27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер відвідала грандіозну подію — відкриття нового готелю Atlantis The Royal у Дубаї. Дівчина була однією з численних зіркових гостей заходу, які вийшли на синю килимову доріжку, демонструючи шикарні образи. Про це пише Harpers Baazar.

Для яскравої появи відома модель обрала шовкову сукню-колону від культового французького Модного дому Schiaparelli з нової колекції 2023 року. Вбрання виконане в шоколадному кольорі і красиво підкреслювало фігуру Кендалл. Єдиним декором на сукні була велика бретелька-ланцюжок, прикрашена у вигляді золотих губ. Також спереду сукні мали розріз, а її спина була повністю відкритою.

Кендалл завершила образ чорними мюлями від The Row і вишуканими сережками Trompe L'oeil.

Свої темно-каштанове волосся стиліст моделі уклав у недбалі хвилі з проділом посередині, а її макіяж включав тіні для повік та блискучу тілесну помаду.

[ + – ] Кендалл Дженнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, після тривалої перерви у концертній діяльності 41-річна співачка Бейонсе відіграла грандіозний 70-хвилинний мініконцерт у Дубаї на відкритті Atlantis The Royal — одного з найдорожчих та найрозкішніших нових готелів. За чутки, за цей концерт співачка отримала 24 мільйони доларів.

Також Фокус писав, що на заході з'явилися британські аристократки, племінниці принцеси Діани леді Еліза та леді Амелія Спенсер.