Слухи об отношениях Кендалл Дженнер и ее бойфренда накаляются: пара покинула вечеринку вместе

Кендалл Дженнер и ее новый бойфренд подогревают слухи об отношениях, когда они покидают вечеринку по случаю вручения "Оскара" вместе.

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Модель и звезда реалити Кендалл Дженнер и пуэрториканский рэпер Bad Bunny были замечены вместе, когда покидали вечеринку после вручения "Оскара-2023", что еще больше подогрело слухи о том, что у них романтические отношения. Об этом пишет PageSix.

Неизвестно, прибыли ли 27-летняя Дженнер и 29-летний Bad Bunny вместе, но в конце вечера их сфотографировали уезжающими с вечеринки в одной машине.

В то время, как модель пыталась закрыть лицо рукой, чтобы не попасть в объективы камер, музыкант казался более раскованным в присутствии папарацци.

Ранее вечером Дженнер вместе со своей подругой Хейли Бибер и сестрой Кайли Дженнер посетила ежегодную вечеринку Vanity Fair после церемонии вручения премии "Оскар-2023".

Она появилась в том же платье от Жан-Поля Готье, что и Марион Котийяр на церемонии вручения наград 2008 года, где французская звезда получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Жизнь в розовом цвете".

Кендалл Дженнер на вечеринке Vanity Fair

Кендалл и Bad Bunny, чье настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио, с прошлого месяца были в центре слухов о романе. Пару впервые видели на ужине в середине февраля, хотя они позаботились о том, чтобы уйти через разные выходы. Однако наиболее очевидным доказательством нового романа Кендалл с Bad Bunny может быть то, что дуэт был замечен обнимающимся и, возможно, даже целующимся после свидания на прошлой неделе.

Напомним, Кендалл Дженнер посетила открытие нового отеля Atlantis The Royal в Дубае в платье от Schiaparelli.

Также Фокус писал что Кендалл Дженнер обвинили в неудачном фотошопе.