Кендал Дженнер була знову помічена на побаченні з репером Bad Bunny (фото)

Зіркову пару вперше бачили на вечері у середині лютого, а потім вони підігріли чутки про стосунки, залишивши вечірку з нагоди вручення "Оскара" разом.

Related video

Модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер та пуерториканський репер Bad Bunny, схоже, пов'язані загальною любов'ю до коней та верхової їзди. Пару помітили у кінноспортивному комплексі Hidden Hills. Про це пише TMZ.

27-річна Дженнер і 29-річний Bad Bunny, справжнє ім'я якого Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, каталися на конях по черзі, а потім покаталися на одній разом.

Супермодель досить часто можна помітити верхи на конях, а репер має пару музичних кліпів, де він скаче на коні. Можливо, вони знайшли спільне захоплення.

На знімках, отриманих таблоїдом, видно, що Кендал не могла стримати посмішку, коли вона фотографувала на телефон свого нового бойфренда. Очевидці, які були там, кажуть, що Bad Bunny та Кендал провели близько 90 хвилин, катаючись на конях.

Важко сказати, хто з наїзників кращий і досвідченіший, але варто зазначити, що Кендал з'явилася в черевиках і рукавичках, а її супутник — в кросівках Adidas.

Нагадаємо, Кендал Дженнер і Bad Bunny були помічені разом, коли залишали вечірку після вручення "Оскара-2023", що ще більше підігріло чутки про те, що у них романтичні стосунки.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер звинуватили в невдалому фотошопі.