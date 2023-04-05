Кендалл Дженнер была снова замечена на свидании с рэпером Bad Bunny (фото)

Звездную пару впервые видели на ужине в середине февраля, а затем они подогрели слухи об отношениях, покинув вечеринку по случаю вручения "Оскара" вместе.

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Модель и звезда реалити Кендалл Дженнер и пуэрториканский рэпер Bad Bunny, похоже, связаны общей любовью к лошадям и верховой езде. Пару заметили в конно-спортивном комплексе Hidden Hills. Об этом пишет TMZ.

27-летняя Дженнер и 29-летний Bad Bunny, чье настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио, катались на лошадях по очереди, а затем прокатились на одной вместе.

Супермодель довольно часто можно заметить верхом на лошадях , а у рэпера есть пара музыкальных клипов, где он скачет на коне. Возможно, они нашли общее увлечение.

На снимках, полученных таблоидом, видно, что Кендалл не могла сдержать улыбку, когда она фотографировала на телефон своего нового бойфренда. Очевидцы, которые были там, говорят, что Bad Bunny и Кендалл провели около 90 минут, катаясь на лошадях.

Трудно сказать, кто из наездников лучше и опытнее, но стоит отметить, что Кендалл появилась в ботинках и перчатках, а ее спутник — в кроссовках Adidas.

Напомним, Кендалл Дженнер и Bad Bunny были замечены вместе, когда покидали вечеринку после вручения "Оскара-2023", что еще больше подогрело слухи о том, что у них романтические отношения.

Также Фокус писал что Кендалл Дженнер обвинили в неудачном фотошопе.