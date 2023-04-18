Кендалл Дженнер и Bad Bunny сблизились на Coachella 2023 (фото)

Похоже, новый роман Кендалл Дженнер не закончится в ближайшее время.

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Модель и звезда реалити Кендалл Дженнер и пуэрториканский рэпер Bad Bunny, чье настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио, посетили вместе ежегодный фестиваль музыки Coachella в Калифорнии. Пару сфотографировали, когда они наблюдали вместе за выступлениями. Об этом пишет PageSix.

29-летний музыкант был в клетчатой маске, закрывающей нижнюю половину его лица. 27-летняя Дженнер надела белую майку с черными джинсами и подходящими ботинками.

Некоторые внимательные фанаты также заметили, что Дженнер, похоже, снялась в Instagram Story парня. В видео он подпевает песне по радио, управляя гольф-каром. Рядом с его лицом появляются развевающиеся на ветру каштановые волосы, а позже можно услышать, как Дженнер говорит на заднем плане.

Ранее инсайдер сообщил People, что они "проводят время вместе".

"Кендалл недавно начала тусоваться с ним. Их познакомили друзья. Он переехал в Лос-Анджелес несколько недель назад и купил дом", — сказал источник. — Он ей нравится, и ей весело. Он отличается от парней, с которыми она встречалась в прошлом. Он очень обаятельный".

Напомним, звездную пару впервые видели на ужине в середине февраля, а затем они подогрели слухи об отношениях, покинув вечеринку по случаю вручения "Оскара" вместе.

Также Фокус писал, Кайли Дженнер и Bad Bunny заметили в конно-спортивном комплексе Hidden Hills.