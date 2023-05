Кендалл Дженнер привернула загальну увагу у прозорій синій сукні

Супермодель Кендалл Дженнер часто вибирає сміливі образи.

Related video

27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер привернула до себе увагу публіки, з'явившись на ретроспективі покійного модельєра Карла Лагерфельда без бюстгальтера. Захід відбувся у вінтажному магазині What Goes Around Comes Around у Нью-Йорку. Про це пише PageSix.

Засновниця 818 Tequila була одягнена в прозору сукню від Alexandre Vauthier, прикрашену синім пір'ям знизу. До пікантного вбрання Дженнер підібрала пару чобіт з атласного матеріалу такого ж кольору, на яких також було пір'я. Образ вона доповнила синім клатчем Chanel із тисненням під крокодила. Своє волосся Кендалл зібрала в хвіст і зробила легкий макіяж.

У своєму Instagram-акаунті супермодель поділилася серією фотографій у сміливій сукні.

Шанувальники в коментарях захопилися образом знаменитості.

"Кім мала рацію, кажучи, що Кендалл — богиня моди в сім'ї", — написав один фанат.

"Чудова! Я люблю цей колір, і я люблю його на вас!", — додав інший.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер показала фігуру у вінтажній сукні від Chloe з колекції весна-літо 1998 року.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер знялася топлес у новій весняній кампанії Calvin Klein.