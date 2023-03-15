Кендалл Дженнер знялася топлес у рекламній кампанії спідньої білизни Calvin Klein (фото)
Весняна кампанія Calvin Klein – справжнє свято для очей.
27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер знялася у новій весняній кампанії Calvin Klein. Про це пише PageSix.
Мабуть, дівчина сприйняла гасло "Calvin або нічого" буквально, оскільки знялася топлес на кількох чорно-білих фотографіях. Одягнена всього в пару білих шкарпеток і трусів, модель сидить на підлозі на одному знімку, обхопивши руками своє тіло, щоб прикрити груди.
На іншому знімку Дженнер розтяглася на землі в джинсах і без топу, прикривши себе руками, коли піднімає стегна до містка зі схрещеними ногами.
Також вона позувала у чуттєвій позі у бюстгальтері та трусиках на третьому фото, стягнувши пару чорних джинсів. На іншому кадрі вона одягла джинсову куртку із закоченими рукавами, і здається, що під нею нічого не одягнено.
Компанія, яку зрежисували та сфотографували Мерт Алас та Маркус Пігготт, представляє Дженнер разом з іншими амбасадорами Calvin Klein FKA Twigs та Jennie.
Дві нові особи бренду також приєдналися до зіркового складу — Майкл Б. Джордан та Аарон Тейлор-Джонсон взяли участь у своїй першій кампанії для дизайнера.
Весняна колекція, описана брендом як "заснована на непохитній впевненості", включає "нові чуттєві варіанти мережива" і стилі з деніму, такі як бюстгальтер і джинси в стилі 90-х, які носила Дженнер.
Назвавши фотографії моделі повними "безсоромної чуттєвості", Calvin Klein заявив у пресрелізі, що зображення демонструють "її більш інтимний бік".
Нагадаємо, Кендал Дженнер продемонструвала ідеальний плащ на теплу весну.
Також Фокус писав, що Кендал Дженнер відвідала відкриття нового готелю Atlantis The Royal у Дубаї у сукні від Schiaparelli.