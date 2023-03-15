Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламной кампании нижнего белья Calvin Klein (фото)

Весенняя кампания Calvin Klein — настоящий праздник для глаз.

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27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер снялась в новой весенней кампании Calvin Klein. Об этом пишет PageSix.

Видимо девушка восприняла лозунг "Calvin или ничего" буквально, так как снялась топлесс на нескольких черно-белых фотографиях. Одетая всего в пару белых носков и трусов, модель сидит на полу на одном снимке, обхватив руками свое тело, чтобы прикрыть грудь.

На другом снимке Дженнер растянулась на земле в джинсах и без топа, прикрывая себя руками, когда поднимает бедра в мостик со скрещенными ногами.

Кендалл Дженнер в рекламном кампейне Calvin Klein

Также она позировала в чувственной позе в лифчике и трусиках на третьем фото, стягивая пару черных джинсов. На другом кадре она надела джинсовую куртку с закатанными рукавами, и кажется, что под ней ничего не надето.

Кендалл Дженнер в рекламном кампейне Calvin Klein Фото: Instagram kendalljenner

Кампания, которую срежиссировали и сфотографировали Мерт Алас и Маркус Пигготт, представляет Дженнер вместе с другими амбассадорами Calvin Klein FKA Twigs и Jennie.

Кендалл Дженнер в рекламном кампейне Calvin Klein Фото: Instagram kendalljenner

Два новых лица бренда также присоединились к звездному составу — Майкл Б. Джордан и Аарон Тейлор-Джонсон приняли участие в своей первой кампании для дизайнера.

Аарон Тейлор-Джонсон

Весенняя коллекция, описанная брендом как "основанная на непоколебимой уверенности", включает в себя "новые чувственные варианты кружева" и стили из денима, такие как бюстгальтер и джинсы в стиле 90-х, которые носила Дженнер.

Назвав фотографии модели полными "беззастенчивой чувственности", Calvin Klein заявил в пресс-релизе, что изображения демонстрируют "ее более интимную сторону".

Кендалл Дженнер Фото: Instagram kendalljenner

Напомним, Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальный плащ на теплую весну.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер посетила открытие нового отеля Atlantis The Royal в Дубае в платье от Schiaparelli.