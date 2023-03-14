Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальный тренч на весну 2023 года (фото)

Знаменитость продемонстрировала удобный, но элегантный ансамбль для весны.

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27-летняя модель Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальное идеальный плащ на теплую весну, когда она направлялась к своей машине в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци заметили основательницу 818 Tequila расхаживала по парковке в бордовых перчатках, кремовой юбке и сапогах на каблуке до колен. Сверху Кендалл надела длинный серый тренч FWRD. Звезда реалити спрятала свой взгляд за парой стильных дизайнерских очков и была без макияжа, демонстрируя ровный тон лица.

Кендалл села на заднее сидении своего Mercedes S-Class Maybach, стоимость которого составляет 250 тысяч долларов.

Напомним, модель и звезда реалити Кендалл Дженнер и пуэрториканский рэпер Bad Bunny были замечены вместе, когда покидали вечеринку после вручения "Оскара-2023", что еще больше подогрело слухи о том, что у них романтические отношения.

Кендалл и Bad Bunny, чье настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио, с прошлого месяца были в центре слухов о романе. Пару впервые видели на ужине в середине февраля, хотя они позаботились о том, чтобы уйти через разные выходы. Однако наиболее очевидным доказательством нового романа Кендалл с Bad Bunny может быть то, что дуэт был замечен обнимающимся и, возможно, даже целующимся после свидания на прошлой неделе.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер посетила открытие нового отеля Atlantis The Royal в Дубае в платье от Schiaparelli.