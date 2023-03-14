Кендалл Дженнер продемонструвала ідеальний тренч на весну 2023 року (фото)

Знаменитість продемонструвала зручний, але елегантний ансамбль для весни.

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27-річна модель Кендалл Дженнер продемонструвала ідеальний ідеальний плащ на теплу весну, коли вона прямувала до своєї машини в Беверлі-Гіллз. Про це пише Daily Mail.

Папараці помітили засновницю 818 Tequila ходила паркуванням в бордових рукавичках, кремовій спідниці та чоботях на підборах до колін. Зверху Кендалл одягла довгий сірий тренч FWRD. Зірка реаліті сховала свій погляд за парою стильних дизайнерських окулярів і була без макіяжу, демонструючи рівний тон обличчя.

Кендалл села на задньому сидінні свого Mercedes S-Class Maybach, вартість якого становить 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, модель і зірка реаліті Кендалл Дженнер і пуерториканський репер Bad Bunny були помічені разом, коли залишали вечірку після вручення "Оскара-2023", що ще більше підігріло чутки про те, що в них романтичні стосунки.

Кендалл і Bad Bunny, справжнє ім'я якого Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, з минулого місяця були в центрі чуток про роман. Пару вперше бачили на вечері в середині лютого, хоча вони подбали про те, щоби піти через різні виходи. Однак найбільш очевидним доказом нового роману Кендалл із Bad Bunny може бути те, що дует помітили за обіймами та, можливо, навіть поцілунками після побачення минулого тижня.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер відвідала відкриття нового готелю Atlantis The Royal у Дубаї в сукні від Schiaparelli.