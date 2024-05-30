Кара Делевінь знялася топлес у рекламі спідньої білизни (фото, відео)

Супермодель приміряла білизну бренду Calvin Klein на честь Місяця прайду і освідчилася в любові ЛГБТ-спільноті.

31-річна британська супермодель та акторка Кара Делевінь стала обличчям нової кампанії бренду Calvin Klein під назвою This Is Love, присвяченої Місяцю прайду. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

На одному із зображень Кара позує топлес, прикривши однією рукою груди, а другу зігнувши так, ніби демонструє біцепс. На знімку вона вдягнена в джинси і культову спідню білизну лейбла.

На другому фото зірка позує, сидячи в шкіряному кріслі. На ній — сірий комплект із бавовни та білі шкарпетки.

Третій кадр — це зображення Кари в білій білизні, такого ж кольору сорочці та білих туфлях-човниках.

"Живи своєю правдою. Це Любов @caradelevingne у новій кампанії Pride. Знято @gvsgvs. Calvin Klein пишається тим, що продовжує наше партнерство з @ilgaworld і @translawcenter. в їхніх зусиллях із забезпечення справедливості та безпеки ЛГБТК+", — ідеться в підписі.

У відеоролику рекламної кампанії, опублікованому Calvin Klein, в якому також знімається Джеремі Поуп, можна побачити, як Кара танцює топлес і має радісний вигляд.

В ексклюзивному інтерв'ю People Кара поділилася своїми думками про участь у кампанії, сказавши, наскільки її надихають колеги по квір-спільноті:

"Для мене кохання охоплює все, що стосується життя: хороше, погане, потворне, красиве, чудове. Я думаю, тільки злети і падіння. Воно вчить тебе самого себе. І я думаю, що, принаймні в мене, цього не було. Молоді люди сьогодні набагато більше такі, які вони є, і вони не збираються змінюватися ні для кого. Я ж відчувала, що завжди була так налякана або ніби я не хотіла бути тією, ким я є. Тут набагато більше свободи бути тим, ким ти хочеш бути. Звісно, все ще є труднощі і ще так багато того, з чим потрібно боротися, але мене так надихають люди з квір-спільноти".

Раніше Фокус писав, що Кара Делевінь у химерному вбранні відвідала Met Gala 2024.