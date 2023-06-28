Жерар Пике изменял Шакире, пока ее отец был в больнице

Артистка вспомнила непростой период в жизни.

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46-летняя колумбийская певица Шакира рассказала о том, почему измены Жерара Пике были вдвое больнее для нее. Об этом пишет People.

Более чем через год после того, как Шакира и Жерар Пике объявили о расставании, суперзвезда размышляет о других трудностях, которые она пережила в тот период.

В новом интервью для People en Español Шакира вспомнила о том, как узнала, что ее предал бывший возлюбленный вскоре после того, как ее отец Уильям Мебарак Чадид оказался в больнице из-за неудачного падения.

"Он поехал в Барселону, чтобы утешить меня после того, как я была охвачена грустью из-за разлуки", — сказала Шакира, у которой двое сыновей — 9-летний Милан и 7-летний Саша с 36-летним Пике. "Пока он был на первом причастии Милана, он получил тяжелые травмы в ДТП. Все произошло в одночасье. Мой дом разваливался. Из прессы я узнавала, что меня предали, когда папа был в реанимации".

Шакира с сыновьями Фото: Getty Images

Она вспомнила, что думала, что "не переживет" трудностей: "Человек, которого я любила больше всего в своей жизни, мой отец, покидал меня, когда я больше всего нуждалась в нем. Я не могла поговорить с ним".

Рассказывая о процессе выздоровления Чадида, Шакира сказала, что он "был очень тяжелым и медленным", но похвалила его как "замечательного человека и волшебного персонажа, который удивляет всех нас своей силой".

Шакира Фото: Instagram @shakira

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Напомним, Жерар Пике и Клара Чиа Марти собираются пожениться.

Также Фокус писал о самом романтичном поступке Шакиры.