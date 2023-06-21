Знаменитость раскрыла свой самый романтичный поступок.

Related video

46-летняя колумбийская певица Шакира рассказала об отношениях с Жераром Пике. Об этом пишет El Pais.

В СМИ попали показания звезды сцены ливанского происхождения, которые она дала в суде в 2019 году, когда маму двоих обвиняли в нарушении налогового законодательства Испании.

"Я была от него в восторге. Я помню, как летела из Марракеша в Хорватию. Мы летели над Барселоной, и я спросила пилота самолета, может ли он ненадолго приземлиться, просто чтобы я поцеловала Жерара. Это самый романтичный поступок, который я совершала", – призналась бывшая девушка футболиста.

Шакира и Жерар Пике Фото: Instagram

Артистка и известный спортсмен были вместе с 2010 года. Они воспитывали двух общих детей – сыновей Сашу и Милана. Впрочем, знаменитости так и не узаконили свои отношения.

Летом 2022 года стало известно о разрыве Шакиры и Пике. Сообщалось, что футболист неоднократно изменял возлюбленной, в частности, с мамой своего коллеги по цеху.

Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

После этого стало известно о романе Жерара со студенткой Кларой Чиа Марти. Шакира "поймала" их, когда заметила, что кто-то съел клубничное варенье, несмотря на то, что его никто в доме не любит.

Напомним, Жерар Пике планирует жениться на своей молодой возлюбленной.

Также Фокус писал о помощи Жерара Пике Украине.