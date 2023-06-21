Жерар Пике сыграет в благотворительном футбольном матче для Украины

Испанский спортсмен уже встретился с Андреем Шевченко.

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36-летний испанский футболист и защитник Жерар Пике сыграет в благотворительном матче для Украины. Об этом сообщает фандрайзинговая платформа UNITED24.

"Жерар Пике сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine!" – отмечают представители платформы.

Сообщается, что бывший бойфренд Шакиры выйдет на поле Стемфорд Бридж в Лондоне вместе с украинскими футболистами Андреем Шевченко и Александром Зинченко 5 августа 2023 года.

Жерар Пике – легендарный защитник "Барселоны" и сборной Испании, чемпион Европы и мира, победитель Лиги Чемпионов.

Жерар Пике

Украинский Заслуженный мастер спорта Андрей Шевченко поделился снимком с испанским футболистом.

"Спасибо @3gerardpique за приглашение, приятно играть в @kingsleague.⚽️🔥", — отметил украинский легендарный спортсмен.

Жерар Пике и Андрей Шевченко

46-летний Андрей Шевченко является амбассадором платформы United24. Он активно помогает Украине, в частности, составлял план поддержки украинских врачей в условиях войны. Футболист время от времени встречается с президентом Владимиром Зеленским и другими амбассадорами United24.

Напомним, Андрей Шевченко показал редкое фото с супругой в день ее рождения.

Также Фокус писал о визите в Украину актера сериала "Сверхъестественное" Миши Коллинза.