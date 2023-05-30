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Миша Коллинз, звезда сериала "Сверхъестественное" приехал в Киев

миша коллинз киев, миша коллинз, андрей шевченко
Фото: United 24 | Миша Коллинз в Киеве

Актер уже встретился со знаменитым украинским футболистом Андреем Шевченко, послом United24.

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Известный американский актер Миша Коллинз, звезда сериала "Сверхъестественное", прибыл в Киев. На вокзале его встретил посол United24 Андрей Шевченко вместе со своим старшим сыном Джорданом. Об этом сообщили на официальных страницах глобального проекта United24, который стремится объединить людей со всего мира в их желании помочь Украине.

"Посмотрите, кто приехал! Да это наш посол Андрей Шевченко! И не сам, а со старшим сыном Джорданом. Подождите, кто это рядом? Да это кинозвезда, американский актер, исполнитель главной роли в сериале "Сверхъестественное" Миша Коллинз! Поздравляем всех в Киеве!", — написали United24.

миша коллинз киев, миша коллинз, андрей шевченко Fullscreen
Фото: United 24
миша коллинз киев, миша коллинз, андрей шевченко Fullscreen
Фото: United 24
миша коллинз киев, миша коллинз, андрей шевченко Fullscreen
Фото: United 24
миша коллинз киев, миша коллинз, андрей шевченко Fullscreen
Фото: United 24
миша коллинз киев, миша коллинз, андрей шевченко
миша коллинз киев, миша коллинз, андрей шевченко
миша коллинз киев, миша коллинз, андрей шевченко
миша коллинз киев, миша коллинз, андрей шевченко

Настоящее имя актер Дмитри Типпенс Крашник. Имя Дмитри дала ему мать в честь поклонника из России. С ним она познакомилась во время путешествия в студенческие годы. Откуда родом семья актера – точно неизвестно, предположительно, из Польши, или из Украины, но фамилия Крашник является украинской. Мать Миши руководит Центром культурной эволюции, у него также есть брат Саша и две сестры, Даниэль и Элизабет.

Актеры из "Сверхъестественного" с украинским флагом

Актер поддержал Украину и украинцев с первого дня вторжения ВС РФ. Это, конечно, вызвало недовольство его поклонников из России.

миша коллинз, поклонники из россии Fullscreen
Комментарии под постом Миши Коллинза
Фото: Скриншот

Кроме сериала "Сверхъестественное", Миша Коллинз также играл в сериалах "C.S.I.: Место преступления", "Зачарованные", "24", "Части тела", "Вне времени" и многих других. Но настоящей звездой его сделала роль ангела Кастиэля.

А еще одна звезда сериала "Сверхъестественное", актер Дженсен Эклз, сыгравший роль Дина Винчестера, исполнил роль в трейлере к российской игре Atomic Heart, события которой происходят в вымышленном СССР.

Ранее Миша Коллинз и другие актеры сериала поддержали Украину и напомнили о войне, которую наша страна ведет с Россией. Фото с украинским флагом Миша поделился на своей странице в Instagram, подписав фото "Текущее настроение".

Также Украину посещал ирландский актер Джек Глисон, звезда сериала "Игра Престолов", где он исполнил роль жестокого принца Джоффри Баратеона. Актер приехал в Украину вместе с друзьями, они пригнали пикап для ВСУ.

Но он провел встречу с поклонниками и принял участие в благотворительном аукционе.