Миша Коллинз, звезда сериала "Сверхъестественное" приехал в Киев

Актер уже встретился со знаменитым украинским футболистом Андреем Шевченко, послом United24.

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Известный американский актер Миша Коллинз, звезда сериала "Сверхъестественное", прибыл в Киев. На вокзале его встретил посол United24 Андрей Шевченко вместе со своим старшим сыном Джорданом. Об этом сообщили на официальных страницах глобального проекта United24, который стремится объединить людей со всего мира в их желании помочь Украине.

"Посмотрите, кто приехал! Да это наш посол Андрей Шевченко! И не сам, а со старшим сыном Джорданом. Подождите, кто это рядом? Да это кинозвезда, американский актер, исполнитель главной роли в сериале "Сверхъестественное" Миша Коллинз! Поздравляем всех в Киеве!", — написали United24.

Фото: United 24 Фото: United 24 Фото: United 24 Фото: United 24

Настоящее имя актер Дмитри Типпенс Крашник. Имя Дмитри дала ему мать в честь поклонника из России. С ним она познакомилась во время путешествия в студенческие годы. Откуда родом семья актера – точно неизвестно, предположительно, из Польши, или из Украины, но фамилия Крашник является украинской. Мать Миши руководит Центром культурной эволюции, у него также есть брат Саша и две сестры, Даниэль и Элизабет.

Актеры из "Сверхъестественного" с украинским флагом

Актер поддержал Украину и украинцев с первого дня вторжения ВС РФ. Это, конечно, вызвало недовольство его поклонников из России.

Комментарии под постом Миши Коллинза Фото: Скриншот

Кроме сериала "Сверхъестественное", Миша Коллинз также играл в сериалах "C.S.I.: Место преступления", "Зачарованные", "24", "Части тела", "Вне времени" и многих других. Но настоящей звездой его сделала роль ангела Кастиэля.

А еще одна звезда сериала "Сверхъестественное", актер Дженсен Эклз, сыгравший роль Дина Винчестера, исполнил роль в трейлере к российской игре Atomic Heart, события которой происходят в вымышленном СССР.

Ранее Миша Коллинз и другие актеры сериала поддержали Украину и напомнили о войне, которую наша страна ведет с Россией. Фото с украинским флагом Миша поделился на своей странице в Instagram, подписав фото "Текущее настроение".

Также Украину посещал ирландский актер Джек Глисон, звезда сериала "Игра Престолов", где он исполнил роль жестокого принца Джоффри Баратеона. Актер приехал в Украину вместе с друзьями, они пригнали пикап для ВСУ.

Но он провел встречу с поклонниками и принял участие в благотворительном аукционе.