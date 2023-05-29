"Текущие настроение": звезды "Сверхестественного" публично поддержали Украину (фото)

Звезды позировали с поднятыми вверх кулаками и держали в руках флаг Украины. Примечательно, что во время фотосессии не было Дженсена Эклса и Джареда Падалеки, которые сыграли "братьев Винчестеров".

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Актеры из популярного сериала "Сверхъестественное" выразили поддержку Украине и напомнили пользователям о войне, которую развязала Россия. Фотографией на своей странице в Instagram поделился актер Миша Коллинз, сыгравший в сериале Кастиэля.

Так, звездный состав сериала "Сверхъестественное" решил публично поддержать Украину. Актеры устроили фотосессию с украинским флагом.

На фотографии присутствуют актеры Миша Коллинз, Рут Коннелл, Фелиция Дей, Марк Шеппард и Роберт Бенедикт. Они позируют с поднятыми вверх кулаками, держа в руках флаг Украины.

Звезды сериала "Сверхъестественное" поддержали Украину Фото: Скриншот

Однако точное место, где была сделана фотография, остается неизвестным. Их жест поддержки и использование украинского флага выразительно демонстрируют их солидарность с Украиной в период тяжелых событий.

"Текущее настроение", — подписал снимок Коллинз и оставил эмодзи в виде желто-голубых сердец.

Фанаты выражают признательность звездам за то, что они помнят о войне в Украине и напоминают миру о его серьезности. Возник вопрос, почему на фотографии отсутствуют другие звезды сериала, такие как Джаред Падалеки и Дженсен Эклз.

Примечательно, что Дженсен Эклс появился в свежей рекламе российской игры игры Atomic Heart. В ролике актер сыграл главного героя майора Нечаева, который объясняет девочке, как выживать в условиях "робоапокалипсиса".

Напомним, что 28 сентября 32-летний французский модельер Симон Порт Жакмюс выразил свою поддержку Украине.

А 24 июля 72-летний американский киноактер Ричард Гир публично поддержал Украину. Он выступил на Саммите первых леди и джентльменов с громкой речью.