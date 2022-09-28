"Пожелал нам победы". Симон Порт Жакмюс поддержал Украину (фото)
Знаменитый модельер встретился с украинской блогером.
32-летний французский модельер Симон Порт Жакмюс выразил свою поддержку Украине. Об этом сообщила украинская блогер Сабина Мусина в своем Instagram.
Звезда соцсетей посетила новый бутик бренда Jacquemus на авеню Монтень в Париже, где встретилась с креативным директором модного дома. Изюминкой интерьера заведения стал дизайн в белых и бежевых цветах и желтые подсолнухи.
В частности, Сабина Мусина призналась, что успела поблагодарить модельера за поддержку, а он в свою очередь пожелал победы Украине.
"Человек, который вытирает ноги, перед тем как зайти к себе домой @jacquemus, после интересуется, как долго мы стояли в очереди — у меня вызывает уважение. Я вообще не из мира моды, но сегодня мне было особенно приятно познакомиться с этим красивым и уже несвободным мужчиной", — написала украинская знаменитость, имея в виду недавнюю громкую свадьбу креативного директора модного дома
Напомним, Симон Порт Жакмюс показал очень личные кадры со своей свадьбы.
Также Фокус подробно следил за роскошной церемонии бракосочетания Симона Порта Жакмюса и его жениха.