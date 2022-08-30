Симон Порт Жакмюс показал очень личные кадры со свадьбы с Марко Маэстри

На свадьбе все гости были в одежде от бренда Jacquemus.

27 августа французский модельер и основатель модного бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс женился на своем возлюбленном, владельце рекламной компании Yoann et Marco Марко Маэстри. Спустя несколько дней после роскошной церемонии он опубликовал на странице в Instagram фото и видео со свадьбы, показав пяти миллионам подписчиков самые трогательные моменты этого дня.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как после объявления влюбленных супругами Маэстри целует Жакмюса в губы, а также как молодожены вместе со своими гостями танцуют на подсвеченной сцене.

"Я сказал ДА", – подписал публикацию Симон.

Дизайнер показал фото со своей бабушкой Лилин, которая вела его к алтарю, место проведения церемонии, в Шато де Бонневаль, и красиво сервированный стол, а также отдельно выделил Дуа Липу. Британская певица стала одной из главных звезд мероприятия, появившись на свадьбе в "голом платье".

Публикация собрала почти 980 тысяч просмотров и свыше 13 тысяч комментариев, где поклонники и друзья модельера поздравляют его со столь знаменательным событием.

Влюбленные обручились в июне 2021 года, а первые совместные фото с бойфрендом Жакмюс начал публиковать еще в мае 2018 года. Познакомились будущие супруги по работе, поскольку диджитал-агентство Маэстри, которое помогает клиентам работать с инфлюенсерами, лучше всего соответствующими ДНК каждого бренда, сотрудничало с Jacquemus. Таким образом, он стал первым модным Домом, с которым Yoann et Marco рабатал в области цифровых технологий.