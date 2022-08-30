Сімон Порт Жакмюс показав дуже особисті кадри з весілля з Марко Маестрі

На весіллі всі гості були одягнені від бренду Jacquemus.

27 серпня французький модельєр і засновник модного бренду Jacquemus Сімон Порт Жакмюс одружився зі своїм коханим, власником рекламної компанії Yoann et Marco Марко Маестрі. Через кілька днів після розкішної церемонії він опублікував на сторінці в Instagram фото та відео з весілля, показавши п'яти мільйонам підписникам найзворушливіші моменти цього дня.

На опублікованих кадрах можна побачити, як після оголошення закоханих подружжям Маестрі цілує Жакмюса в губи, а також як молодята разом зі своїми гостями танцюють на сцені, що підсвічується.

"Я сказав ТАК", — підписав публікацію Сімон.

Дизайнер показав фото зі своєю бабусею Лілін, яка вела його до вівтаря, місце проведення церемонії, в Шато де Бонневаль, та гарно сервірований стіл, а також окремо виділив Дуа Ліпу. Британська співачка стала однією з головних зірок заходу, з'явившись на весіллі в "голій сукні".

Публікація зібрала майже 980 тисяч переглядів і понад 13 тисяч коментарів, де шанувальники та друзі модельєра вітають його з такою визначною подією.

Закохані побралися у червні 2021 року, а перші спільні фото з бойфрендом Жакмюс почав публікувати ще в травні 2018 року. Познайомилося майбутнє подружжя на роботі, оскільки діджитал-агентство Маестрі, яке допомагає клієнтам працювати з інфлюєнсерами, які найкраще відповідають ДНК кожного бренду, співпрацювало з Jacquemus. Так, він став першим модним Будинком, з яким Yoann et Marco працював у галузі цифрових технологій.