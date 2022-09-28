"Побажав нам перемоги". Симон Порт Жакмюс підтримав Україну (фото)

Знаменитий модельєр зустрівся з українською блогеркою.

Related video

32-річний французький модельєр Симон Порт Жакмюс висловив свою підтримку Україні. Про це повідомила українська блогерка Сабіна Мусіна у своєму Instagram.

Зірка соцмереж відвідала новий бутик бренду Jacquemus на авеню Монтень у Парижі, де зустрілася з креативним директором модного дому. Родзинкою інтер’єру закладу став дизайн у білих та бежевих кольорах та жовті соняхи.

Зокрема Сабіна Мусіна зізналася, що встигла подякувати модельєру за підтримку, а він у свою чергу побажав перемоги Україні.

[ + – ] Симон Порт Жакмюс та Сабіна Мусіна

"Людина, яка витирає ноги, перед тим як зайти до себе додому @jacquemus , після цікавиться як довго ми стояли в черзі — у мене викликає повагу. Я взагалі не зі світу моди, але сьогодні мені було особливо приємно познайомитися з цим гарним і вже невільним чоловіком", — написала українська знаменитість, маючи на увазі нещодавнє гучне весілля креативного директора модного дому

Нагадаємо, Симон Порт Жакмюс показав дуже особисті кадри зі свого весілля.

Також Фокус детально слідкував за розкішною церемонією одруження Симона Порта Жакмюса та його нареченого.