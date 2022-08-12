Футболист Андрей Шевченко показал фото с женой в ее день рождения

Модели Кристен Пазик исполнилось 44 года

Известный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко показал фото с женой в день ее дня рождения. Снимок он опубликовал в Instagram и признался в любви.

Кристен Пазик исполнилось 44 года. С Андреем они вместе уже 17 лет. "С Днем рождения, моя любовь! Мы любим тебя", – написал Шевченко.

[ + – ] Андрей Шевченко поздравил с днем рождения жену

Пара воспитывает четверых сыновей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Кристен – американская модель польского происхождения и происходит из спортивной семьи. Ее отец – Майк Пазик – был известным игроком в бейсбол.

Шевченко и Пазик познакомились в 2002 году на вечеринке известного дизайнера Джорджио Армани.

И первый шаг сделала Кристен, Андрей не решался заговорить с ней первым. Девушка была фанаткой ФК "Милан", так что сама подошла к Шеве и похвалила его за прекрасную игру накануне.

После первой встречи Шевченко и Пазик стали часто созваниваться и вместе появляться на светских мероприятиях.

А через два года сыграли свадьбу. Причем церемония была скромной и спонтанной. Андрей играл с отцом невесты в гольф в Вашингтоне. Когда туда приехали Кристен, ее мать и свадебный регистратор, пару расписали. По словам футболиста, ни он, ни его любимая не хотели пышного торжества. Тем более, что на момент свадьбы, Кристина уже была беременна первенцем.

Пара успела стать героями глянца, а их фотосессия в GQ тогда произвела настоящий фурор.

[ + – ] Та самая фотосессия в GQ Фото: GQ

Напомним, ранее с днем рождения свою жену трогательным постом поздравил известный певец Монатик.