Футболіст Андрій Шевченко показав фото з дружиною у її день народження

Моделі Крістен Пазік виповнилося 44 роки

Відомий український футболіст та тренер Андрій Шевченко показав фото з дружиною у день її дня народження. Знімок він опублікував в Instagram і освідчився в коханні.

Крістен Пазік виповнилося 44 роки. З Андрієм вони разом уже 17 років. "З Днем народження, моє кохання! Ми любимо тебе", — написав Шевченко.

[ + – ] Андрій Шевченко привітав із днем народження дружину

Пара виховує чотирьох синів — Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Габріеля.

Крістен — американська модель польського походження та походить зі спортивної родини. Її батько — Майк Пазік — був відомим гравцем у бейсбол.

Шевченко та Пазік познайомилися у 2002 році на вечірці відомого дизайнера Джорджіо Армані.

І перший крок зробила Крістен, Андрій не наважувався заговорити з нею першим. Дівчина була фанаткою ФК "Мілан", тож сама підійшла до Шеви та похвалила його за чудову гру напередодні.

Після першої зустрічі Шевченко та Пазік почали часто телефонувати одне одному та разом з'являтися на світських заходах.

А за два роки зіграли весілля. Причому церемонія була скромною та спонтанною. Андрій грав із батьком нареченої у гольф у Вашингтоні. Коли туди приїхали Крістен, її мати та весільний реєстратор, пару розписали. За словами футболіста, ні він, ні його кохана не хотіли пишної урочистості. Тим більше, що на момент весілля, Крістіна вже була вагітна первістком.

Пара встигла стати героями глянцю, а їхня фотосесія в GQ тоді справила справжній фурор.

[ + – ] Та сама фотосесія у GQ Фото: GQ

Нагадаємо, раніше з днем народження свою дружину зворушливим постом привітав відомий співак Монатік.