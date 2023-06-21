Жерар Піке зіграє в благодійному футбольному матчі для України

Іспанський спортсмен уже зустрівся з Андрієм Шевченком.

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36-річний іспанський футболіст та захисник Жерар Піке зіграє в благодійному матчі для України. Про це повідомляє фандрайзингова платформа UNITED24.

"Жерар Піке зіграє у благодійному матчі Game4Ukraine!" — зазначають представники платформи.

Повідомляється, що колишній бойфренд Шакіри вийде на поле Стемфорд Бридж у Лондоні разом з українськими футболістами Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком 5 серпня 2023 року.

Жерар Піке — легендарний захисник "Барселони" та збірної Іспанії, чемпіон Європи та світу, переможець Ліги Чемпіонів.

Жерар Піке

Український Заслужений майстер спорту Андрій Шевченко напередодні поділився знімком з іспанським футболістом.

"Дякую @3gerardpique за запрошення, приємно грати в @kingsleague.⚽️🔥", — зазначив український легендарний спортсмен.

Жерар Піке та Андрій Шевченко

46-річний Андрій Шевченко є амбасадором платформи United24. Він активно допомагає Україні, зокрема складав план підтримки українських лікарів в умовах війни. Футболіст час від часу зустрічається з президентом Володимиром Зеленським та іншими амбасадорами United24.

Нагадаємо, Андрій Шевченко показав рідкісне фото з дружиною в день її народження.

Також Фокус писав про візит до України актора серіалу "Надприродне" Міші Коллінза.