Міша Коллінз, зірка серіалу "Надприродне" приїхав до Києва

Актор уже зустрівся зі знаменитим українським футболістом Андрієм Шевченком, послом United24.

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Відомий американський актор Міша Коллінз, зірка серіалу "Надприродне", прибув до Києва. На вокзалі його зустрів посол United24 Андрій Шевченко разом зі своїм старшим сином Джорданом. Про це повідомили на офіційних сторінках глобального проєкту United24, який прагне об'єднати людей з усього світу у їхньому бажанні допомогти Україні.

"Погляньте, хто приїхав! Та це наш посол Андрій Шевченко! І не сам, а зі старшим сином Джорданом. Зачекайте, хто це поряд? Та це кінозірка, американський актор, виконавець головної ролі у серіалі "Надприродне" Міша Коллінз! Вітаємо всіх у Києві!" — написали United24.

Фото: United 24 Фото: United 24 Фото: United 24 Фото: United 24

Справжнє ім'я актора Дмітрі Тіппенс Крашнік. Ім'я Дмітрі дала йому матір на честь шанувальника із Росії. З ним вона познайомилася під час подорожі у студентські роки. Звідки родом родина актора – достеменно невідомо, ймовірно, з Польщі, чи з України, але прізвище Крашнік є українським. Мати актора керує Центром культурної еволюції, у нього також є брат Саша та дві сестри, Даніель та Елізабет.

Актори з "Надприродного" з українським прапором

Актор підтримав Україну та українців з першого дня вторгнення ЗС РФ. Це, звісно, викликало невдоволення його шанувальників із Росії.

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Окрім серіалу "Надприродне", Михайло Коллінз також грав у серіалах "CSI: Місце злочину", "Усі жінки — відьми", "24", "Частини тіла", "Поза часом" та багатьох інших. Але справжньою зіркою його зробила роль ангела Кастіеля.

А ще одна зірка серіалу "Надприродне", актор Дженсен Еклз, який зіграв роль Діна Вінчестера, виконав роль у трейлері до російської гри Atomic Heart, події якої відбуваються у вигаданому СРСР.

Раніше Михайло Коллінз та інші актори серіалу підтримали Україну та нагадали про війну, яку наша країна веде з Росією. Фото з українським прапором Мишко поділився на своїй сторінці в Instagram, підписавши фото "Поточний настрій".

Також Україну відвідував ірландський актор Джек Глісон, зірка серіалу "Гра Престолів", де він виконав роль жорстокого принца Джоффрі Баратеона. Актор приїхав до України разом із друзями, вони пригнали пікап для ЗСУ.

Але він провів зустріч із шанувальниками та взяв участь у благодійному аукціоні.