Шакіра розповіла про стосунки з Жераром Піке
Знаменитість розкрила свій найромантичніший вчинок.
46-річна колумбійська співачка Шакіра розповіла про стосунки з Жераром Піке. Про це пише El Pais.
У ЗМІ потрапили свідчення зірки сцени ліванського походження, які вона дала у суді у 2019 році, коли маму двох звинувачували у порушенні податкового законодавства Іспанії.
"Я була від нього у захваті. Я пам'ятаю, як летіла з Марракеша до Хорватії. Ми летіли над Барселоною, і я запитала пілота літака, чи може він ненадовго приземлитись, просто щоб я поцілувала Жерара. Це найромантичніший вчинок, який я робила", — зізналася колишня дівчина футболіста.
Артистка та відомий спортсмен були разом з 2010 року. Вони виховували двох спільних дітей — синів Сашу та Мілана. Втім, знаменитості так і не узаконили свої стосунки.
Влітку 2022 стало відомо про розрив Шакіри та Піке. Повідомлялося, що футболіст неодноразово зраджував коханій, зокрема з мамою свого колеги по цеху.
Після цього стало відомо про роман Жерара зі студенткою Кларою Чіа Марті. Шакіра "зловила" їх, коли помітила, що хтось зʼїв полуничне варення, попри те, що його ніхто в домі не любить.
Нагадаємо, Жерар Піке планує одружитися зі своєю молодою коханою.
Також Фокус писав про допомогу Жерара Піке Україні.