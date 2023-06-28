Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид окончательно решили, что происходит между ними

Звезды приняли важное решение.

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48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо и модель Джиджи Хадид приняли важное решение. Об этом пишет Daily Mail.

Ди Каприо и звезда подиумов палестинского происхождения "попытались встречаться некоторое время назад", но решили, что им лучше быть друзьями после того, как поняли, что между ними нет романтических чувств.

"Они пытались встретиться некоторое время назад, чтобы увидеть, может ли там что-то быть, но этого просто не было. Они друзья так долго, но они не находятся в открытых отношениях", — рассказывает источник.

"Ему нравится дружба с Джиджи, и это все", — добавил инсайдер.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Недавно Лео и Джиджи подогрели слухи о романе, когда их заметили за ужином с его родителями в Лондоне.

Однако, когда актера спросили о последних прогулках с его родными, источник ответил на предположение, что совместный ужин означает, что между ними существует нечто большее, чем дружба.

"Это просто смешно, что мужчина и женщина не могут быть друзьями, если все не настаивают, что это нечто большее", — сказали они.

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

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Напомним, Леонардо Ди Каприо отдыхал на яхте за 5,5 млрд гривен.

Также Фокус писал о другой версии инсайдеров об отношениях Лео Ди Каприо и Джиджи Хадид.