Никогда не напишут первыми: 5 женских имен, обладательницы которых самые гордые

Имя человека обладает огромным значением для его характера и судьбы. Сегодня рассказываем про пять женских имен, обладательницы которых слишком гордые для того, чтобы сделать первый шаг.

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Алиса

Алисы – женщины, которые отличаются своей непоколебимой независимостью и силой духа. Они никогда не делают первый шаг в отношениях и остаются неприступными. Обладательницы этого имени уверены в своей ценности и стремятся, чтобы окружающие проявляли инициативу и старались завоевать их сердце.

Вероника

Вероники – очень самостоятельны и самодостаточны. Для них не свойственно идти на компромиссы и проявлять инициативу в отношениях. Обладательницы этого имени ожидают, чтобы партнеры проявляли силу и решимость, чтобы примириться с ними.

Виктория

Виктория стойкая и независимая девушка. Она никогда не сделает первый шаг в отношениях и не пойдет на уступки, даже если будет хотеть этого. Обладательницы этого имени стремятся к тому, чтобы партнеры проявляли настойчивость и силу в своих усилиях добиться от них внимания.

Ксения

Ксения также отличается независимостью и самостоятельностью. Она слишком горда, чтобы признаться первой в своих чувствах или проявить внимание. Ксения также никогда не попросит о помощи. Обладательницы этого имени знают себе цену и стремятся, чтобы партнеры проявляли силу и решимость, чтобы завоевать их сердца.

Яна

Яны – женщины, которые отличаются своей силой характера. Они никогда не идут на уступки и не проявляют инициативу в отношениях. Обладательницы этого имени всегда остаются непреклонными в своих принципах, поэтому ожидать от них инициативы общении не стоит.

Источник: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic﻿