Ніколи не напишуть першими: 5 жіночих імен, власниці яких найбільш горді

Ім'я людини має величезне значення для її характеру та долі. Сьогодні розповідаємо про п'ять жіночих імен, власниці яких занадто горді для того, щоб зробити перший крок.

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Аліса

Аліси — жінки, які вирізняються своєю непохитною незалежністю та силою духу. Вони ніколи не роблять перший крок у стосунках і залишаються неприступними. Власниці цього імені впевнені у своїй цінності та прагнуть, щоб чоловіки проявляли ініціативу та намагалися завоювати їхнє серце.

Вероніка

Вероніки — дуже самостійні та самодостатні. Для них не властиво йти на компроміси та проявляти ініціативу в стосунках. Власниці цього імені очікують, щоб партнери проявляли силу та рішучість, щоб примиритися з ними.

Вікторія

Вікторія стійка та незалежна дівчина. Вона ніколи не зробить перший крок у стосунках і не піде на поступки, навіть якщо хотітиме цього. Власниці цього імені прагнуть до того, щоб партнери проявляли наполегливість і силу у своїх зусиллях домогтися від них уваги.

Ксенія

Ксенія також вирізняється незалежністю і самостійністю. Вона занадто горда, щоб зізнатися першій у своїх почуттях або проявити увагу. Ксенія також ніколи не попросить про допомогу. Власниці цього імені знають собі ціну і прагнуть, щоб партнери проявляли силу і рішучість, щоб завоювати їхні серця.

Яна

Яни — жінки, які вирізняються своєю силою характеру. Вони ніколи не йдуть на поступки і не проявляють ініціативу в стосунках. Власниці цього імені завжди залишаються непохитними у своїх принципах, тому очікувати від них ініціативи у спілкуванні не варто.

Джерело: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic