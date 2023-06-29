Ранее журналист часто критиковал супругу принца Гарри.

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58-летний английский журналист Пирс Морган неожиданно похвалил Меган Маркл на публике. Об этом пишет Mirror.

Во время выступления на церемонии вручения наград Television and Radio Industries Club в Лондоне Морган сказал несколько добрых слов в адрес Меган Маркл и принца Гарри.

"Я хочу поблагодарить Меган Маркл, потому что, если вы подумаете, без ее вклада в мою карьеру я бы никогда не пошел на TalkTV", — пошутил он.

"Я бы никогда не стоял здесь с этой наградой", — добавил телеведущий.

Морган и герцогиня Сассекская имеют непростые и противоречивые отношения, и журналист часто ее критикует.

Пирс Морган Фото: Piers Morgan/Instagram

Когда принц Гарри и Меган Маркл в марте 2021 года провели скандальную беседу с Опрой Уинфри, Морган потерял свою позицию в шоу "Доброе утро, Британия".

Журналист на тот момент поссорился с ними и вступил в горячую дискуссию с синоптиком Алексом Бересфордом. Затем Морган вышел со съемочной площадки посреди телетрансляции.

Впоследствии Пирс оставил работу в утреннем шоу и перешел на TalkTV со своим шоу "Без цензуры".

Его вражда с Маркл происходит с первых дней ее отношений с сыном короля Чарльза III.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

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Напомним, как принцесса Диана относилась бы к Меган Маркл, если бы была жива.

Также Фокус писал о вероятности дальнейшего сотрудничества Меган Маркл и принца Гарри с Netflix.