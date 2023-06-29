Принцесса Анна вышла в свет с брошью за 700 тысяч гривен

Королевская принцесса посетила Германию, чтобы открыть конный фестиваль CHIO.

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Единственная дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна, появилась на публике в очаровательном платье и особом аксессуаре за 700 тысяч гривен. Она прилетела в Аахен, Германия, на открытие конного фестиваля CHIO. Об этом пишет Hello.

72-летняя принцесса Анна олицетворяла совершенство королевского стиля, надев темно-синее летнее платье, украшенное цветочным принтом, и облегающий кремовый блейзер. Легкий жакет королевской особы был застегнут на перламутровую пуговицу, которую она позже расстегнула, чтобы обнажить элегантный вырез ее платья.

Мать двоих детей выбрала простые аксессуары: нитку черного жемчуга, кожаную сумку через плечо и пару удобных кожаных лоферов. Волосы цвета принцессы Анны были уложены в обычную прическу с шиньоном, а свой ансамбль она дополнила лаком вневременного красного цвета.

К лацкану блейзера была приколота ее любимая золотая брошь в виде лошади, которая, возможно, является одни из самых изношенных украшений принцессы Анны. Королевская особа регулярно носила этот аксессуар на скачках, в том числе на Челтнемском фестивале и в Королевском Аскоте, где она однажды приколола его к полям своей шляпы.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Специалисты по ювелирным украшениям Steven Stone однажды проанализировали золотой аксессуар. Небольшая, но, конечно, недоступная по цене мерцающая булавка оценивалась в 700 тысяч гривен, вероятно, из-за веса.

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Ранее Фокус писал, что принцесса Анна появилась на Аскоте в винтажном наряде и жемчужном колье.