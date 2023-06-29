Уроки стиля от Анджелины Джоли: с чем носить черное платье-миди

Черный цвет подчеркивает и без того изящную актрису актрисы.

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"Сдержанный шик" – именно так модные обозреватели характеризуют стиль голливудской суперзвезды Анджелины Джоли. Знаменитость и в самом деле выбирает женственные силуэты, отдавая предпочтение черному цвету. Так, звезду заметили на прогулке по Вест-Виллидж в Нью-Йорке, и выглядела она как всегда на миллион.

Энджи надела длинное черное платье с V-образным вырезом и поясом, а также разрезами по боках, и туфли на каблуках в тон. Волосы Джоли оставила распущенными, а глаза спрятала за темными солнцезащитными очками.

Полностью черный наряд звезда разбавила набором тонких золотых браслетов, а в руках держала черную сумочку.

Компанию ктрисе составил ее приемный сын Пакс. Парень выбрал для прогулки темные брюки, белую футболку и кроссовки, а также серую рубашку. Как и его мать, он был в темных очках.

Анджелину уже не в первый раз замечают в Большом яблоке, как называют этот мегаполис. Ранее она вместе с Захарой, Шайло и Паксом сходила в ресторан японской кухни, где они лакомились суши, а также снова была замечена вдвоем с Паксом. Во всех случаях она отдавала предпочтение черным платьям и туфлям-лодочкам, а вот тренчи выбирала разных оттенков: бежевого и кремового.

Сейчас актриса переживает непростой период, поскольку скандал с бывшим мужем Брэдом Питтом вокруг продажи ее части винодельни Шато Мираваль продолжается.

Напомним, ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.