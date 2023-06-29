Ким Кардашьян в слезах пожаловалась сестре на Канье Уэста

Телезвезда расплакалась, говоря о своем бывшем муже, который, как он сам утверждает, уже успел жениться снова.

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Ким Кардашьян расплакалась из-за своего бывшего мужа Канье Уэста в новом эпизоде Hulu The Kardashians, который выйдет на следующей неделе. Пара развелась, но Канье до расставания успел отвадить от бывшей жены ее нового бойфренда Пита Дэвидсона, которого он забрасывал оскорбительными сообщениями. Об этом пишет People.

Хотя 46-летний Уэст не появится в шоу, про него упоминали несколько раз.

Эпизод начинается с того, что 42-летняя Ким получает новую фотографию на водительские права и спрашивает своих друзей, следует ли ей добавить Уэст к своему имени в своих новых правах, но семья ей говорит, что это лишнее.

Ким Кардашьян Фото: Скриншот

Когда Хлоя спрашивает Ким, все ли с ней в порядке, Ким начинает плакать на плече у сестры.

"Он так отличается от человека, за которого я вышла замуж", — признается Ким.

"Это тот, кого я любила, и это тот, кого я помню. Я сделаю все, чтобы вернуть этого человека", — признается Ким сквозь слезы.

Ким Кардашьян и Канье Уэст начали встречаться в октябре 2012 года, прежде чем рэпер сделал ей предложение в октябре 2013 года, и они связали себя узами брака в мае 2014-го.

У бывшей пары четверо детей — Норт, Чикаго, Сэйнт и Псалм. Пара развелась в прошлом году.

Ранее в шоу Ким говорила своей матери Крис Дженнер, что она устала быть "бригадой уборщиков" своего мужа, когда они еще были в браке.

"Я не хочу быть частью этой истории, и я не знаю, когда это закончится? Как будто это никогда не прекратится и я застряла с этим на всю оставшуюся жизнь", — говорила Ким. Она призналась, что защищает своих детей от негативного влияния Канье, каждая выходка которого бурно обсуждается в СМИ. И она говорит, что никогда бы так не поступила со своими детьми.

Ким сказала Крис, что если Канье суждено достичь "самого дна, то это его путь, который он должен решить самостоятельно".

"Раньше я бегала и звонила всем за его спиной, говоря: "Все будет хорошо, не волнуйтесь, просто дайте ему еще один шанс". Раньше я часами изображала бригаду по уборке", — призналась Ким Кардашьян.

Крис упомянула, что именно поэтому она развелась с ним, и Ким сказала, что у нее больше нет сил.

"Это очень тяжело: смотреть на кого-то, кого ты действительно любишь и с кем у тебя есть семья, а он совершенно не похож на того человека, которого ты знал", — резюмировала телезвезда.

Крис отметила, что девятилетняя дочь Ким и Канье Норт наверняка слышит что-то неприятное о своем отце, но, скорей всего не захочет это обсуждать.

Канье Уэст с новой девушкой Бьянкой Цензори Фото: Getty

Напомним, ранее Канье Уэста раскритиковали за вечеринку на день рождения, где суши подавали на обнаженных женщинах. А потом и за то, как он изменил стиль своей новой "жены" Бьянки Цензори. Девушке даже посоветовали бежать от рэпера подальше.

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