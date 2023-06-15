Подруга Канье Уэста снова появилась на людях в странном и нелепом наряде

Ранее комментаторы в соцсетях уже советовали ей бросать Канье, который так радикально изменил ее стиль.

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Канье Уэст и его "жена" Бьянка Цензори впервые вышли в свет после того, как рэпер отпраздновал свой день рождения с обнаженными девушками в роли тарелок. Тогда его раскритиковали за оскорбительную тематику вечера. А теперь критикую за очередной странный наряд Бьянки. Об этом пишет Daily Mail.

Канье и Бьянка сходили на обед в Лос-Анджелесе. Они выбрали дорогой ресторан The Lobster в Санта-Монике. Но оделись не слишком подходяще для ресторана.

46-летний рэпер был в свободной черной футболке, серых спортивных штанах и черных кроссовках-носках, которые он уже носил ранее.

А 27-летняя Бьянка была в винтажном топе из коллекции Maison Martin Margiela 1997 года, который она дополнила серебристыми мюлями Balenciaga и колготками.

Канье Уэст и Бьянка Цензори

Союз Канье и Бьянки, как сообщается, был заключен в январе. Законность брака остается под вопросом, поскольку в некоторых сообщениях говорится, что им не удалось подать заявление на получение свидетельства о браке, хотя в разговоре с фанатом в прошлом месяце Канье настаивал, что он и Бьянка действительно женаты.

Когда они начали встречаться – тоже неясно. Но Бьянка работала в бренде West's Yeezy с момента прихода в компанию в ноябре 2020 года. Она числится руководителем отдела архитектуры и получила эту должность после того, как, как сообщается, получила степень магистра строительного проектирования в Мельбурнском университете в Австралии.

Канье Уэст и Бьянка Цензори

Канье завершил развод с Ким в ноябре 2022 года. Пара официально рассталась в феврале 2021 года после шести лет брака и четырех детей.

И после того, как Бьянка и Канье начали встречаться, ее стиль стал стремительно меняться. Впрочем, это происходит со всеми женщинами, с которыми встречается рэпер.

Так Бьянка выглядела до того, как за ее стиль взялся Канье

Еще Ким Кардашьян рассказывала, как он выбрасывал ее вещи, после того, как счел их неподходящими.

Стиль Джулии Фокс также радикально изменился. И теперь на очереди Бьянка Цензори.

Фанаты Канье уже пишут в соцсетях, что эти метаморфозы выглядят пугающе и советуют Бьянке бежать от Уэста пока не поздно.

Последней каплей стала его вечеринка по случаю дня рождения, где суши подавали на обнаженных женщинах.

Это в Сети назвали возмутительным, а еще более странным был тот факт, что на вечеринке была дочь Канье – девятилетняя Норт Уэст.

"Это такое женоненавистничество, омг", — написал один разъяренный фанат, а другой отметил: "Его дочь была там, это просто странно".