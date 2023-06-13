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Стиль жизни

На вечеринке Канье Уэста подавали суши на обнаженных женщинах (фото)

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Фото: Getty Images | Канье Уэст

В Сети шутят, что первой такой трюк исполнила Саманта Джонс из "Секса в большом городе".

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На вечеринке по случаю 46-го дня рождения американского рэпера Канье Уэста подавали суши на обнаженных женщинах. Фото с празднования появились в Twitter.

Как сообщается, во время мероприятия было много странных проделок, включая решение подавать суши и сашими на обнаженных женских телах.

Скандальный музыкант включил японскую практику под названием nyotaimori на своем субботнем вечере, чтобы заинтересовать гостей, включая его 9-летнюю дочь Норт от союза с Ким Кардашьян.

День рождения Канье Уэста

Однако пользователи соцсетей считают этот поступок не слишком толерантным по отношению к женщинам.

"Обращение с женщиной, как с тарелкой, — это что-то вроде женоненавистничества", — твитнул один человек.

"В каком мире отношение к женщинам как к объектам мужского потребления (буквально) не является мизогинией?" – спросил другой пользователь.

"Ой… он становится все страннее и страннее с каждым днем 🤦🏻‍♂️", — написал третий.

Канье Уэст Fullscreen
Канье Уэст
Фото: Instagram @yeezyboosts

Другие шутили, что персонаж "Секса в большом городе" Саманта Джонс сделала это первой в 2008 году.

Напомним, избранницу именинника раскритиковали за странный стиль.

Также Фокус писал о трогательном жесте дочери Канье Уэста и его новой жены Бьянки Цензори.