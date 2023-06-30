30 июня 2023 года: Мануила, Савела и Измаила — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя занимать денег и ругаться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Мануила, Савела и Измаила. Они были родными братьями, мать-христианка воспитывала их по-божьему. Взрослыми они ушли на службу, попали к царю Юлиану Отступнику, а тот узнал, что братья христиане и бросил их в темницу. Там Юлиан долго мучил Мануила, Савела и Измаила, заставляя отречься от веры, а после отказа их казнили.

Что нельзя делать 30 июня:

занимать деньги;

ругаться;

пренебрегать своей безопасностью.

Народные приметы и поверья:

вечерняя радуга к хорошей погоде;

гроза — будет большой урожай;

дождь во второй половине дня будет лить до ночи;

на траве утром нет росы — ждите дождь.

День ангела празднуют:

Измаил, Кирилл, Максим, Пелагея, Савелий.

Родились в этот день:

1907 год — Роман Шухевич (убит в 1950), украинский политический деятель, главнокомандующий УПА.

1966 год — Майк Тайсон, американский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Также в этот день:

1894 год – открытие самого знаменитого лондонского моста – Тавер-бриджа;

1948 год — ученые объявили о создании транзистора;

1991 год — в Симферополе состоялась первая сессия Курултая крымских татар, на которой был сформирован Национальный меджлис во главе с Мустафой Джемилевым;

2022 год — российские войска были выбиты из захваченного украинского острова Змеиный, понеся большие потери в живой силе и технике.