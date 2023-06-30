30 июня 2023 года: Мануила, Савела и Измаила — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя занимать денег и ругаться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Мануила, Савела и Измаила. Они были родными братьями, мать-христианка воспитывала их по-божьему. Взрослыми они ушли на службу, попали к царю Юлиану Отступнику, а тот узнал, что братья христиане и бросил их в темницу. Там Юлиан долго мучил Мануила, Савела и Измаила, заставляя отречься от веры, а после отказа их казнили.
Что нельзя делать 30 июня:
- занимать деньги;
- ругаться;
- пренебрегать своей безопасностью.
Народные приметы и поверья:
- вечерняя радуга к хорошей погоде;
- гроза — будет большой урожай;
- дождь во второй половине дня будет лить до ночи;
- на траве утром нет росы — ждите дождь.
День ангела празднуют:
Измаил, Кирилл, Максим, Пелагея, Савелий.
Родились в этот день:
1907 год — Роман Шухевич (убит в 1950), украинский политический деятель, главнокомандующий УПА.
1966 год — Майк Тайсон, американский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.
Также в этот день:
1894 год – открытие самого знаменитого лондонского моста – Тавер-бриджа;
1948 год — ученые объявили о создании транзистора;
1991 год — в Симферополе состоялась первая сессия Курултая крымских татар, на которой был сформирован Национальный меджлис во главе с Мустафой Джемилевым;
2022 год — российские войска были выбиты из захваченного украинского острова Змеиный, понеся большие потери в живой силе и технике.