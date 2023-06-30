30 червня 2023 року: Мануїла, Савела та Ізмаїла — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна позичати гроші та лаятися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були рідними братами, мати-християнка виховувала їх по-божому. Дорослими вони пішли на службу, потрапили до царя Юліана Відступника, а той дізнався, що брати християни, і кинув їх у темницю. Там Юліан довго мучив Мануїла, Савела та Ізмаїла, змушуючи відректися від віри, а після відмови їх стратили.
Що не можна робити 30 червня:
- позичати гроші;
- лаятися;
- нехтувати своєю безпекою.
Народні прикмети та повір'я:
- вечірня веселка до хорошої погоди;
- гроза — буде великий урожай;
- дощ у другій половині дня — литиме до ночі;
- на траві вранці немає роси — чекайте на дощ.
День ангела святкують:
Ізмаїл, Кирило, Максим, Пелагея, Савелій.
Народилися в цей день:
1907 рік — Роман Шухевич (убитий у 1950), український політичний діяч, головнокомандувач УПА;
1966 рік — Майк Тайсон, американський боксер, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.
Також цього дня:
1894 рік — відкриття найзнаменитішого лондонського мосту — Тавер-бриджу;
1948 рік — вчені оголосили про створення транзистора;
1991 рік — у Сімферополі відбулася перша сесія Курултаю кримських татар, на якій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;
2022 рік — російські війська були вибиті із захопленого українського острова Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.