Галь Гадот в полупрозрачном платье снялась для Vogue (фото)

Знаменитость продемонстрировала ряд стильных аутфитов.

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38-летняя израильская актриса Галь Гадот снялась для Vogue Hong Kong. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Звезда "Форсажа" украсила обложку известного глянца в элегантном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Все образы знаменитости были созданы в коллаборации со стилистом Карлой Уэлч. Главным брендом съемки стал Saint Laurent, а аксессуары Галь Гадот выбрала от ювелирного дома Tiffany & Co.

Галь Гадот для Vogue Hong Kong

"Звезде июльской обложки Vogue Гонконг Галь Гадот не чужды действия… Актриса управляет объективом камеры, а ее харизма и обаяние излучаются на съемочной площадке", — комментируют журналисты издания съемку "Чудо-женщины".

В частности израильская знаменитость предстала в ряде стильных образов, среди которых полупрозрачное платье, глянцевые тренчи и черная куртка. На всех фото волосы Гадот собраны в аккуратный пучок, а на лице визажисты сделали легкий дневной макияж.

Галь Гадот для Vogue Hong Kong

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Напомним, Галь Гадот получит собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Также Фокус писал об образе Галь Гадот в темных оттенках на свидании с мужем.