Сменила черное на белое: новый выход Анджелины Джоли

Актриса вместе с детьми отправилась в путешествие.

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48-летняя американская актриса Анджелина Джоли, которая проводит время со своими детьми в Нью-Йорке, чаще всего выходила на улицу в сопровождении приемного сына, 19-летнего Пакса Тьена. Звезда как правило появляется перед фотографами, которые ходят за ней по пятам, в сдержанных образах, предпочитая тренчи и черные платья-миди. Однако недавно она все же сумела разнообразить свой гардероб, выйдя в белом платье на пуговицах.

Под него Джоли надела все тот же двубортный плащ, в котором ее видели ранее на этой неделе, и туфлях Christian Louboutin персикового цвета из лакированной кожи. Актриса продемонстрировала свои свежеокрашенные светлые локоны, оставленные распущенными в прямой прическе, и сделала минимальный макияж, а из аксессуаров выбрала пару бриллиантовых серег-гвоздиков и изящные кольца. На лице у нее были большие солнцезащитные очки.

Пакс носил более повседневный и удобный наряд, подходящий для путешествия. Он надел белую толстовку с изображением черно-белого медведя, а также пару черных джинсов и белых кроссовок. Глаза он спрятал за солнцезащитными очками, а на плече держал синий рюкзак.

Позже Энджи и Пакса видели, когда они вместе с 18-летней Захарой, 17-летней Шайло и 14-летней Вивьен направились в аэропорт, чтобы вместе отправиться в семейное путешествие.

Ранее Фокус писал о том, что Джоли запускает собственный бренд. Под маркой Atelier Jolie она хочет выпускать все: начиная от ювелирных изделий, до дорогой одежды.